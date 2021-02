Adp : Dans le rouge, le trafic chute, la dette se creuse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe ADP a été fortement marqué par la pandémie de Covid-19 en 2020, avec un chiffre d'affaires réduit de moitié entre 2019 et 2020 (-54,5%), à 2137 ME.



Dans le même temps, l'EBITDA a subi une contraction de 90,5% passant de 1772 ME en 2019 à 168 ME en 2020.



Le groupe enregistre donc un résultat net part du groupe à -1169 ME en 2020, loin des +588 ME de 2019, tandis que sa dette financière se creuse un peu plus, passant de 5392 ME à 7484 ME (+40,5%).



Augustin de Romanet, le président-directeur général, ne peut que constater ' le fort impact' de la pandémie sur les activités du groupe, et ce 'dès le mois de mars'. Au final, le trafic total du groupe s'établit à 96,3 millions de passagers en 2020, en recul de 60,4% par rapport à 2019 (et -69,4%, à 33,2 millions de passagers pour Roissy-CDG et Orly).



Le p.d.-g. assure toutefois que 'le groupe a, depuis le mois d'août, stabilisé satrésorerie à un niveau élevé, permettant d'envisager sereinement l'année 2021' et anticipe un retour au niveau de trafic de 2019 à Paris entre 2024 et 2027.



