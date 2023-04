Adp : Croissance de + 40,7 % du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 1 194 ME au 1er trimestre 2023, en croissance de + 40,7 % par rapport à la même période en 2022.



Le chiffre d'affaires du segment Activités aéronautiques, qui correspond aux seules activités aéroportuaires assurées par Aéroports de Paris en tant que gestionnaire des plateformes parisiennes, est en hausse de + 33,4 % à 430 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du segment Commerces et services, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en hausse de + 42,3 %, à 384 millions d'euros.



Au 1er trimestre 2023, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de + 44,6 % avec un total de 21,0 millions de passagers (+ 47,8 % hors grèves en 2023), soit 88,7 % du trafic sur la même période en 2019 (90,7 % hors grèves en 2023).



