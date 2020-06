Adp : Crédit Suisse relève légèrement son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse reste neutre sur la valeur et relève légèrement son objectif de cours à 99 E (contre 98 E).



' Nous continuons à considérer le risque / rendement comme relativement équilibré, avec un potentiel à la hausse provenant d'un redémarrage en douceur, mais un potentiel à la baisse en raison des nouvelles négatives entourant Air France-KLM '.



' Nous avons réduit notre prévision d'EBITDA 2021E à 1 191 millions d'euros contre 1 730 millions d'euros en raison de prévisions de trafic plus faibles et de prévisions tarifaires plus faibles au sein de la division Aviation ' rajoute le bureau d'analyses.



' Paris sera probablement en mesure de fournir un rebond suffisamment fort pour revenir aux niveaux de trafic de 2019 en 2024E '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ADP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok