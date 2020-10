Adp : CA à neuf mois plus que divisé par deux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) affiche un chiffre d'affaires au titre des neuf premiers mois de 2020 en baisse de 52,7% à 1.669 millions d'euros, du fait de l'impact de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 sur le trafic.



Le trafic du groupe ADP s'est en effet contracté de 61,8% à 72,3 millions de passagers (hors Istanbul Atatürk et hors aéroports de GMR en 2019), celui de Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) ayant plongé de 66,3% à 27,8 millions de passagers.



A ce jour, l'hypothèse de trafic à Paris Aéroport est revue à la baisse d'environ -63% à une fourchette comprise entre -65% et -70% pour l'année. Dans ces conditions, l'impact sur le CA du groupe en 2020 serait d'environ -2,3 à -2,6 milliards d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.