Adp : Berenberg relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Berenberg relève sa recommandation sur Aéroports de Paris (ADP) de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 85 à 110 euros, dans une note consacrée aux opérateurs aéroportuaires européens.



'Les aéroports européens ont rebondi de 25% avec l'approbation du vaccin Pfizer mais ont reculé depuis, car une incertitude considérable subsiste sur le profil de reprise du secteur', note le broker, pour qui 'le premier semestre 2021 s'annonce extrêmement difficile'.



Néanmoins, Berenberg préfère toujours les aéroports par rapport aux compagnies aériennes, compte tenu de consommation de trésorerie et risque de liquidité plus faibles, ainsi que de la sous-performance relative des aéroports depuis le début de la pandémie.



