Adp : Berenberg passe à la vente

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mercredi sa recommandation sur Aéroports de Paris, passant de 'conserver' à 'vendre' sur la valeur, avec un objectif de cours ramené de 115 à 98 euros.



Dans une note consacrée au secteur aérien en Europe, l'intermédiaire fait remarquer que les valorisations boursières des opérateurs aéroportuaires ont désormais effacé la grande majorité des pertes accusées au moment de l'apparition de la pandémie.



Berenberg estime, pour sa part, que la fin de crise n'est pas encore en vue compte tenu de la multiplication des variants du Covid-19 qui pénalisent toujours la reprise des voyages.



Il évoque par ailleurs des incertitudes quant au redressement du trafic passagers, une fois que la crise sera terminée.



De son point de vue, le secteur est donc exposé aujourd'hui à des risques de déceptions pour 2022, et au-delà.



