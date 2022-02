Adp : AlphaValue relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé mercredi sa recommandation sur ADP, portée à 'alléger' contre 'vente' jusqu'ici, après la publication de résultats 2021 ressortis au-dessus de ses prévisions.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien - qui affiche un nouvel objectif de cours de 125 euros - dit désormais tabler sur une reprise complète du trafic aérien antérieure à l'exercice 2025.



'Les solides perspectives fournies par le groupe pour la période 2022-2025 sont encourageantes', estime AlphaValue, qui relève en conséquence ses prévisions de résultats sur l'opérateur aéroportuaire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.