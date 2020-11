Adp : 14 aéroports obtiennent la certification sanitaire ACI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programmeAirport Health Accreditation(AHA) destiné à évaluer les mesures sanitaires déployées en aéroport, l'ACI (Airports Council International) - association de référence regroupant la plupart des aéroports du monde - a déjà attribué sa certification à quatorze aéroports appartenant au réseau du Groupe ADP, dont Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly



L'audit menant à la certification passe au crible l'ensemble des mesures sanitaires déployéesdans tous les process et zones de l'aéroport.



Les autres aéroports du groupe ADP ayant été accrédités sont lesaéroports internationaux d'Antananarivo à Madagascar, d'Ankara et de Gazipacça en Turquie, de Conakry en Guinée, de Médine en Arabie Saoudite, de Port Louis à Maurice, d'Enfidha et de Monastir en Tunisie, de Delhiet d'Hyderabad en Inde, de Skopje en Macédoine du Nord et de Zagreb en Croatie.



Huit autres aéroports du réseau- comme ceux de Santiago du Chili, de Bodrum et d'Antalya en Turquie, ou d'Amman en Jordanie -sont en attente d'une certification.



