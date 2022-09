Adobe systems : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adobe, avec un objectif de cours ramené de 475 à 440 dollars, en dépit de résultats de troisième trimestre et d'objectifs relativement résistants malgré les craintes macroéconomiques.



'Cependant, l'acquisition annoncée de Figma pour 20 milliards de dollars soulève de nouvelles inquiétudes compte tenu de sa taille, de son prix élevé et de son calendrier', estime le broker dans sa note sur l'éditeur de logiciels.



'Bien que Figma puisse s'avérer transformateur comme dans les transactions passées (par exemple, Macromedia), la période de récupération est de plusieurs années sur un investissement record', poursuit-il.



