Adobe systems : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adobe, en raison d'un rapport risque-rendement jugé favorable, tout en abaissant son objectif de cours de 680 à 550 dollars, jugeant que le titre 'fait face à de nombreux vents contraires à court terme'.



Le broker cite pêle-mêle le ralentissement du PIB, le dollar fort, la guerre en Ukraine et de nouveaux concurrents tels que Canva. 'Une grande partie de la peur est déjà ancrée, avec un titre en baisse de 22% depuis le début de l'année', estime-t-il cependant.



Jefferies réduit ses revenus estimés pour 2022-23 d'environ 2% 'pour tenir compte des risques, en partie compensés par un modèle d'abonnement récurrent, tout en n'assumant aucune augmentation potentielle des prix'.



