Adobe systems : Jefferies reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 420 dollars sur Adobe, au lendemain d'une publication trimestrielle de l'éditeur de logiciels jugée 'solide, avec des attentes de revenus légèrement dépassées et des commentaires positifs'.



S'il reconnait que les objectifs pour l'exercice 2023 comprennent certains risques macroéconomiques, le broker déclare rester préoccupé par les implications que pourrait avoir une récession imminente pour les activités du groupe.



Néanmoins, Jefferies juge Adobe attractif pour les investisseurs de long terme avec un horizon allant au-delà, après une baisse de 42% depuis le début de l'année, et considère le titre comme l'un des moins chers parmi les grandes capitalisations.



