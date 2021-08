Adobe systems : Accord pour l'acquisition de Frame.io

(CercleFinance.com) - Adobe a fait part jeudi soir d'un accord définitif pour l'acquisition de Frame.io, une plateforme de collaboration vidéo basée sur le cloud, transaction valorisée plus de 1,27 milliard de dollars et qui devrait être finalisée au cours de son quatrième trimestre 2020-21.



'Avec plus d'un million d'utilisateurs dans des entreprises de médias et de divertissement, des agences et des marques globales, Frame.io rationalise le processus de production vidéo', explique l'éditeur de logiciels.



Cette acquisition permettra de combiner les capacités vidéos de premier plan d'Adobe Creative Cloud avec la fonctionnalité de flux de travail de Frame.io pour créer une plateforme de collaboration de bout-en-bout.



