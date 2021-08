Un nouveau record pour les résultats des sociétés du CAC 40 au premier semestre

(BFM Bourse) - Parmi les 37 sociétés du CAC 40 ayant déjà fait état de leurs résultats semestriels, 32 ont vu leurs bénéfices progresser, le cumul atteignant un nouveau record à plus de 58 milliards d'euros.

Sur fond de solides perspectives pour l'économie mondiale et notamment de spectaculaire rebond de l'économie française, les entreprises composant l'indice boursier CAC 40 ont enregistré au premier semestre des résultats records, selon le cabinet de conseil et d’audit PwC (France et Maghreb).

Deux tiers des sociétés on en effet publié un chiffre d’affaires et/ou un résultat net encore supérieur à celui du premier semestre 2019. Dans le détail, l'étude porte seulement sur 37 sociétés du CAC 40 (Bouygues ne publiant ses résultats semestriels que fin août, tandis qu'Alstom et Pernod Ricard suivent un exercice décalé par rapport à l'année civile).

Sur cet échantillon de 37 firmes, la progression du chiffre d'affaires global dépasse 20,6% (672 milliards d’euros) par rapport au premier semestre 2020 à périmètre comparable.

34 sociétés ont dégagé un chiffre d’affaires en hausse dont Total (+17,6 milliards d’euros par rapport au premier semestre 2020), LVMH (+9,9 milliards d’euros), ArcelorMittal (+8,1 milliards d’euros), tandis que trois d'entre elles affichent une baisse, dont Safran (-2,2 milliards d’euros en un an).

Les dix secteurs représentés dans le CAC 40 sont cependant en croissance par rapport à 2020, dont certains se démarquent plus particulièrement. En effet, le secteur des biens de consommation (Danone, Kering, L’Oréal, LVMH, Michelin, Hermès, Renault, Stellantis) affiche toujours une performance record, portée notamment par des bases de comparaison favorables l’année dernière et la réouverture des économies. Leurs perspectives sont ainsi majoritairement revues à la hausse. Un point de vigilance pour l'automobile toutefois : Michelin, Stellantis et Renault ont en effet alerté sur les problématiques de chaîne d’approvisionnement et le coût des matières premières.

Le secteur de la technologie, qui avait été peu affecté par la crise sanitaire, continue de progresser avec +12,4% de hausse de chiffre d’affaires par rapport à 2020. La pandémie est très peu mentionnée dans les résultats - ou davantage comme un accélérateur d’opportunités, notamment s’agissant du cloud.

L’industrie affiche +18,5% de chiffre d’affaires par rapport à 2020 (et -8,5% par rapport à 2019). Les objectifs des entreprises du secteur sont globalement revus à la hausse.

Le montant total des bénéfices, toujours à l'échelle des 37 firmes ayant publié à ce stade, dépasse 58 milliards d’euros entre janvier et juin 2021, contre 44 milliards d’euros pour la période correspondante de 2019, soit une progression de 32,9%. Les prévisions sont en outre très positives : pas moins de 26 sociétés ont revu à la hausse leurs prévisions pour 2021, tandis qu’une seule société (Atos) les a révisées à la baisse, les autres les ayant maintenues en l'état. Les principaux risques évoqués par certaines sociétés pour le prochain semestre concernent principalement les conditions sanitaires, ainsi que l’approvisionnement et le coût des matières premières.

Le bénéfice net a en effet progressé pour 32 des 37 sociétés étudiées. Les plus fortes progressions en valeur absolue sont observées chez Total (+11,5 milliards d’euros en comparaison avec le premier semestre 2020), Renault (+7,6 milliards d’euros) et ArcelorMittal (+6,6 milliards d’euros). Parmi les pensionnaires du CAC 40 ayant fait état d' une baisse de leur résultat net se trouvent Sanofi (-6,5 milliards d’euros, par rapport à un premier semestre 2020 dopé par la plus-value de cession de sa participation dans la biotech Regeneron), Orange (-3,7 milliards d’euros) et Atos (-0,5 milliard d’euros).

Le secteur financier réalise un beau semestre avec une hausse globale des bénéfices de 16,4% résultat net de 16,4% principalement tirée par AXA et Société Générale.

Vis-à-vis du second semestre 2021, les risques mentionnés par les firmes du CAC 40 concernent principalement les conditions sanitaires, ainsi que l’approvisionnement et le coût des matières premières.