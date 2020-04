Non, Donald Trump ne promeut pas la chloroquine parce qu'il a des actions Sanofi

(BFM Bourse) - Pourquoi Donald Trump fait la promotion quasi-quotidienne de la si controversée chloroquine? Selon une "information" largement relayée sur les réseaux sociaux, article du très sérieux New York Times à l'appui, ce serait pour servir ses intérêts financiers via une participation dans Sanofi. Décryptage d'une "fake news" de beau calibre.

Alerte à la "fake news" sur Donald Trump, comme le veut l'expression qu'il a lui-même popularisé en accusant les journaux "mainstream" (la presse traditionnelle) de propager à son encontre de fausses informations depuis sa prise de pouvoir.

Sur les réseaux sociaux, le président américain est pratiquement accusé de délit d'initié en pleine crise sanitaire. Selon le réquisitoire populaire, le président américain Donald Trump détiendrait une participation financière dans Sanofi, le laboratoire français qui produit le plaquenil, le médicament constitué de sulfate d’hydroxychloroquine défendu par le professeur Raoult. En vantant la molécule, le chef d'Etat viserait à favoriser l'activité d'un groupe pharmaceutique dont il est actionnaire.

Reprenons l'histoire depuis le début. Que dit l'article du New York Times? Intitulé "Le plaidoyer agressif de Trump en faveur d'un médicament contre le paludisme pour traiter les coronavirus divise la communauté médicale", celui-ci fait mention d'un intérêt financier marginal du président des Etats-Unis dans Sanofi,mais ni son contenu ni son titre qui ne suggèrent une quelconque manipulation de marché.

Le passage complet indique que "si l'hydroxychloroquine devient un traitement accepté, plusieurs sociétés pharmaceutiques en tireront profit, y compris des actionnaires et des cadres supérieurs ayant des liens avec le président. Trump lui-même a un petit intérêt financier personnel dans Sanofi, le fabricant français de Plaquenil, le nom commercial l'hydroxychloroquine", suggérant que les bénéficiaires au premier chef seraient des proches.

Entre 99 et 1.485 dollars de la fortune de Trump investie dans Sanofi

La fortune de Donald Trump est notamment gérée sous forme de trois "trusts" familiaux -ce système de droit anglo-saxon permet à une personne (le "settlor") de transférer la propriété juridique de sa fortune à une autre personne ou société (le "trustee") qui les gère dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires, dont "le settlor" peut faire partie- investis dans une trentaine de fonds. Parmi ceux-ci, le nom de Dodge & Cox Intl Stocks Fd, un fonds commun de placement, apparaît trois fois.

Or, au sein de ce fonds, la valeur Sanofi est présente. Sauf que le principe même d'un "mutual fund" étant de limiter les risques en diversifiant au maximum ses investissements, la plus grosse ligne de ce fonds pèse seulement 3,3%, souligne sur Twitter Emmanuel Schafroth, journaliste économique, juste devant BNP Paribas (3,2%), ICICI Bank (3,2%), UBS (3%), Samsung (2,9%), Roche (2,8%) ou Unicredit (2,8%). En sus, si la valeur exacte des parts détenues par les trusts de Donald Trump dans Dodge & Cox n'est pas précisée, chacune de celles-ci est d'un montant compris entre 1.001 et 15.000 dollars. Ce qui place la fourchette totale de l'investissement du président des Etats-Unis dans le fonds entre 3.000 et 45.000 dollars au total.

En rapportant cette somme au poids de Sanofi dans le fonds, "l'intérêt financier" du président américain dans le laboratoire français se situe dans un fourchette allant de 99 à 1.485 dollars, un montant qui (dans sa borne haute) représente 0,000007% de la fortune du président estimée à 2,1 milliards de dollars.

Donald Trump a appelé Narendra Modi pour demander de l'hydroxychloroquine

Le dernier brevet déposé par Sanofi sur l'hydroxychloroquine remontant à 1983, sa formule est donc tombée dans le domaine public en 2003. Ce n'est donc pas le laboratoire qui recueillerait les fruits d'une prescription élargie (au contraire, le groupe a indiqué qu'il était prêt à fournir à prix coûtant sa version princeps si la molécule se révèle efficace).

