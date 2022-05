Les ingrédients pour une poursuite de l'ascension des cours pétroliers pleinement réunis

(BFM Bourse) - Le prix des contrats à terme sur le pétrole Brent a de nouveau atteint la barre de 120 dollars le baril lundi matin, alors que l'Union européenne essaie toujours de faire adhérer la Hongrie au projet d'embargo progressif sur les approvisionnements russes, et tandis que les autorités chinoises desserrent un peu l'étau des confinements.

Pas d'autre direction que vers le haut. Pour la plupart des opérateurs du marché pétrolier, toutes les conditions sont réunies pour voir les tarifs pétroliers poursuivre leur ascension cet été, après avoir déjà doublé depuis la fin 2021. Du côté de l'offre, les sources alternatives manquent alors que les menaces géopolitiques s'accroissent sur les voies habituelles d'approvisionnement. Côté demande, l'approche du pic estival et une possible levée des restrictions à l'activité en Chine alimentent l'appétit mondial pour l'or noir.

La référence de brut de la Mer du Nord, le Brent, a atteint lundi matin la barre de 120 dollars pour la première fois depuis le 24 mars. Un premier facteur, saisonnier, d'augmentation de la demande, se met en place avec l'avènement de la "driving season". Au sens strict, cela désigne la saison des escapades motorisées aux Etats-Unis à partir du premier week-end prolongé estival, celui du Memorial Day (intervenant en 2022 ce lundi 30 mai) lorsque les américains prennent la route pour visiter des proches ou partir au grand air. La driving season se clôt avec la fête du Travail (soit en 2022 le week-end prolongé du 5 septembre). Les Etats-Unis comptant encore pour environ 10% de la consommation mondiale d'essence, l'ampleur des déplacements dans le pays est significative, mais le phénomène s'étend en réalité à pratiquement tout l'hémisphère nord. Cette année, un facteur exceptionnel pourrait s'y ajouter, les autorités chinoises semblent s'apprêter à desserrer l'étau des confinements à Shanghai et Beijing. Or, si l'activité économique réaccélère en Chine, la demande de pétrole suivra mécaniquement.

Ces éléments interviennent alors que l'escalade de sanctions occidentales à l'encontre de la Russie menace d'exclure l'un des trois premiers acteurs mondiaux (avec l'Arabie Saoudite et les USA) d'une bonne partie du marché mondial, si les membres de l'Union européenne parviennent à s'entendre sur un embargo. En raison de l'opposition de la Hongrie, les Vingt-Sept ne sont pas parvenus dimanche à un accord sur ce point mais les négociations doivent se poursuivre lors d'un sommet extraordinaire du Conseil européen ces lundi et mardi. Les négociateurs pourraient proposer une interdiction en deux temps, laissant ouverts les approvisionnements par oléoducs (qui alimente l'Allemagne et différents pays de l'est donc la Hongrie) un certain temps pendant que les cargaisons de tankers seraient elles interdites.

Du côté de l'offre, les ministres de l'Energie des pays de l'Opep et de leurs alliés non formellement membres de l'organisation (collectivement surnommés Opep+) tiendront jeudi leur réunion mensuelle, par vidéoconférence comme c'est le cas depuis deux ans. Mais les analystes voient peu de chances que le cartel annonce quelque mesure susceptible de redonner de l'air au marché, vu la difficulté manifeste de l'Opep+ à accroître sa production après des années de sous-investissement. Les membres de l'Opep et leurs alliés devraient se contenter de réaffirmer la trajectoire de ré-augmentation modérée de leur production, d'après des sources interrogées par Reuters.

Rappelons qu'après une baisse de la production de l'ordre de 10 millions de barils par jour au printemps 2020, le cartel élargi vise à rétablir sa production antérieure par pas de 400.000 barils supplémentaires chaque mois, un rythme impliquant que la production ne sera complètement rétablie qu'au bout de près de deux ans. Dans les faits, plusieurs Etats producteurs (Irak, Venezuela, Libye...) peinent en fait à relancer leur production au rythme prévu.