Le marché du bitcoin dépasse 1000 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Une nouvelle flambée du cours du bitcoin vendredi porte la valeur de l'ensemble des bitcoins créés depuis 2009 à plus de 1000 milliards de dollars, selon un calcul du site spécialisé Coinmarketcap.com. Avec plus de 18,6 millions de bitcoins créés depuis son lancement en 2009 par des anonymes, l'ensemble du marché représentait potentiellement 1.002 milliards de dollars étant donné un cours unitaire de 54.182 dollars vers 17h25, nouveau plus haut historique pour la devise cryptographique.

(Avec AFP)