Tokyo : Tokyo finit en baisse de 0,44%, Toshiba grimpe

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, pénalisée par les inquiétudes concernant un regain d'infections au coronavirus dans le pays et par le repli des valeurs financières avec les préoccupations concernant un repli des taux d'intérêt en cas de ralentissement de l'économie. L'indice Nikkei a perdu 0,44% à 29.620,99 points et le Topix, plus large, a cédé 0,33% à 1.952,18 points.

Aux valeurs, Toshiba a bondi de plus de 5% après l'annonce du départ du directeur général Nobuaki Kurumatani sur fond de controverse autour d'une offre de rachat de 20 milliards de dollars formulée par la société de capital-investissement CVC Capital Partners qui pourrait faire l'objet d'offres concurrentes.

Selon le Financial Times, le fonds KKR pourrait faire une offre plus élevée. Le canadien Brookfield Asset Management Inc étudierait également une offre, selon Bloomberg.

Un porte-parole de KKR au Japon n'a pas souhaité faire de commentaires. Brookfield n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

