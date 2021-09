PARTENAIRE : 3 questions à se poser pour réussir son premier achat de bitcoins

(BFM Bourse) - Avec la popularisation de certaines monnaies virtuelles mythiques, dont le Bitcoin, de plus en plus d’investisseurs se ruent sur le marché de la cryptomonnaie pour tirer profit d’opportunités de placements… Sans forcément en connaître les rouages. C’est que, contrairement aux idées reçues, investir dans la cryptomonnaie en 2021 n’est pas si difficile.

Pourquoi investir dans le Bitcoin ?

Investir dans la cryptomonnaie suscite de plus en plus d’intérêt auprès des professionnels, mais aussi des particuliers. Considéré comme un placement financier classique, acheter une monnaie numérique est devenu très simple et accessible à tous. Nul besoin de posséder de grandes connaissances dans la finance ou la cryptomonnaie pour rentrer dans l'arène. Vous avez simplement besoin d’un téléphone et d’une application.



Cet engouement s’explique aussi par le fait que la cryptomonnaie représente une alternative très intéressante comparée aux investissements traditionnels. C’est à moyen et long terme que la cryptomonnaie devient rentable pour son détenteur. Alors que plusieurs monnaies numériques existent, la plus populaire d’entre elles, le Bitcoin, présente d’ailleurs un sérieux avantage : celui-ci peut s’échanger dans le monde entier, par l’intermédiaire de n’importe quel ordinateur ou smartphone. De plus, sa conversion en devises classiques, dont notamment l’euro et le dollar, est possible grâce à l’intervention d’agents de change spécialisés. Ce qui en fait finalement un moyen de paiement international et indépendant fondé sur la blockchain et doté des avantages de traçabilité et de sécurité. Toutefois, ce n’est pas l’unique raison du succès du Bitcoin, surtout ces derniers mois. En situation de crise, le Bitcoin est une monnaie numérique utilisée aussi bien comme un moyen d'échange que comme une réserve de valeur par ses promoteurs, notamment dans les pays où la devise fait souvent l’objet de dévaluation.

Où et comment en apprendre davantage sur la cryptomonnaie ?

Comment acheter des Bitcoins ? Quelles sont les différentes méthodes d’achat ? Où les acheter ? La cryptomonnaie est un sujet très vaste qui regorge de codes et d’informations diverses. Le Bitcoin a ses particularités et requiert certaines bases pour pouvoir comprendre son fonctionnement. S’il paraît plus simple d’acheter du Bitcoin que d’en comprendre la complexité, il est primordial de ne pas se laisser entraîner par l’engouement ambiant, mais surtout de se poser les bonnes questions avant d’acheter son premier Bitcoin. Internet regorge d’informations, mais aussi de désinformations. D’où l’importance de se renseigner sur le sujet avant toute transaction, de se faire accompagner par des professionnels ou d’investiguer pour trouver des guides surtout lorsque l’on débute. Des sites comme ActuFinance, spécialisé dans la finance et les investissements, traitent précisément du sujet de la cryptomonnaie, décryptant Bitcoin et autres monnaies numériques. Si vous débutez dans l’investissement, vous retrouverez sur ce portail des guides complets, des conseils détaillés, les avantages, les désavantages, et les étapes essentielles pour réussir son premier achat de Bitcoin.

Quelle plateforme choisir quand on débute ?

Où acheter et vendre de la cryptomonnaie ? Il existe plusieurs plateformes et sites spécialisés qui permettent d’effectuer ces transactions. Cependant, il convient de s’assurer du professionnalisme et de la sécurité de ces sites avant toute transaction, pour éviter des surprises malencontreuses telles que les arnaques, ou encore les commissions exorbitantes pouvant monter jusqu’à 10%. De manière générale, le mieux sera de privilégier les sites les plus populaires, réputés pour être fiables. Pour les jeunes investisseurs, certaines plateformes seront plus adaptées et intuitives que d’autres. Pour les identifier, ActuFinance élabore régulièrement des comparatifs des meilleures plateformes pour investir dans le Bitcoin et d’autres monnaies numériques. Une fois la plateforme sélectionnée, vous pourrez retrouver toutes les étapes pour vous aiguiller, de la création de compte à l’achat en passant par le dépôt des fonds. Vous pourrez bénéficier de conseils et d’un accompagnement détaillé, notamment pour sélectionner le token d’authentification, et procéder à l’achat sur le meilleur site de cryptomonnaie.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Actufinance. La rédaction de BFM Bourse n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.