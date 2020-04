Les sociétés jugées les plus responsables ont mieux résisté au krach boursier

(BFM Bourse) - Selon une étude de Fidelity International, une distinction s'est clairement opérée pendant la période exceptionnelle que viennent de vivre les marchés. D'après les données compilées par le géant américain de la gestion d'actifs, les titres des entreprises les mieux notées sur le plan environnemental, social et de gouvernance ont mieux résisté que la moyenne du marché - alors que les moins bien classées ont fait encore pire.

De plus en plus de gérants embrassent une approche de gestion où les choix d'investissement s'appuient sur les critères ESG (performances environnementales, sociales et de gouvernance) aussi bien que les critères purement financiers. Nombre d'entre eux disent constater que cette forme d'investissement "socialement responsable" (ISR) se révèle à terme, plus performante que la moyenne du marché. Une étude publiée par le géant américain Fidelity apporte de l'eau à leur moulin en suggérant que les sociétés les mieux notées au plan ESG ont, en moyenne, moins souffert que les autres au cours de la brutale correction des indices boursiers entre février et mars.

Si le flux vendeur a été massif sur les actions en général, l'analyse de Fidelity International tend à démontrer que les investisseurs ont tout de même opéré une certaine discrimination. La société de gestion a comparé les performances d'un échantillon important -plus de 2.600 entreprises cotées- en regard de son système propriétaire de notation des critères durables, qui classe la performance ESG des sociétés sur une échelle allant de A (élevée) à E (faible).

Dans un communiqué, Fidelity observe qu'en moyenne chaque niveau additionnel dans ce classement apporte environ 2,8 points de pourcentage de performance supplémentaire au cours d’une action par rapport au marché, le S&P 500 faisait office de point de comparaison, pendant la période récente de forte volatilité. Autrement dit, plus une entreprise se montre vertueuse, au regard des critères ESG retenus, et plus son cours tend à résister à la chute. Ceci avec une relation pratiquement linéaire.

"De meilleures équipes de direction"

Dans le détail, entre le 19 février et le 26 mars, le S&P 500 a chuté de 26,9%. Pendant ce temps, les cours des actions au sein des sociétés avec des note ESG élevées (A ou B) ont moins reculé en moyenne, tandis que celles notées de C à E ont chuté davantage comparé à l’indice. Les sociétés notées A ont surperformé l'indice de référence de 3,8% en moyenne, tandis que les sociétés notées E ont sous-performé de 7,4% en moyenne le S&P 500 sur la période analysée.

Lors de cette période, "aucun actif n'a été épargné, car la sévérité du ralentissement économique nécessaire pour contenir l'épidémie de coronavirus ne fait plus aucun doute aux yeux des investisseurs", relève Jenn-Hui Tan, responsable mondial de l'investissement durable chez Fidelity International. "En mars et en avril, la baisse du marché américain a été la plus rapide de l’histoire. Elle a également constitué le premier krach boursier généralisé de l'ère de l'investissement durable".

"Lorsque nous avons initié nos recherches, nous avions la conviction que les entreprises avec un bon profil sur les questions de développement durable sont pilotées par de meilleures équipes de direction et devraient donc surperformer le marché, même en cas de crise. À l’issue de ces recherches, les données analysées nous ont conforté dans ce sens", constate-t-il. "Bien que certaines réserves subsistent, notamment face aux ajustements de bêta, à la qualité du crédit et à la reprise soudaine du marché, la corrélation avérée entre une solide démarche durable et les rendements d’une entreprise nous encourage et cela crédibilise encore davantage l'importance de l'analyse des facteurs ESG au sein de notre recherche fondamentale".

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse