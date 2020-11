L'intelligence artificielle, thématique favorite des gérants européens pour le long terme

(BFM Bourse) - Devançant les biotechnologies et la cybersécurité, l'intelligence artificielle a été identifiée comme la thématique d'investissement la plus attrayante à long terme par un panel de gérants européens. WisdomTree, promoteur d'ETF, entend démocratiser l'exposition à ce type de thématiques.

Le développement des applications de l'intelligence artificielle constitue, à long terme, la thématique d'investissement la plus attrayante, devant les biotechnologies et la cybersécurité, selon une enquête réalisée par CoreData Research auprès d'investisseurs institutionnels européens, pour le compte du spécialiste des fonds indiciels cotés WisdomTree.

CoreData Research a sondé 440 investisseurs professionnels, allant de cabinets de conseil financier d’envergure aux gestionnaires de patrimoine et aux family offices. Collectivement, les professionnels interrogés gèrent 240 milliards d’euros d’actifs. Il leur était demandé de citer la ou les (trois réponses au plus) thèmes offrant l’opportunité d’investissement la plus attrayante sur le long terme au sein d'une liste donnée.

L'intelligence artificielle plébiscitée par 7 gérants sur 10

La thématique la plus fréquemment mise en avant par ces investisseurs a été l'intelligence artificielle, plus de sept sur dix y voyant l'une des pistes les plus attrayantes à long terme. La mise en application des possibilités offertes par l'IA ne faisant que débuter, les investisseurs professionnels croient véritablement dans le potentiel de cette technologie qui devrait transformer de manière significative l'industrie, les services, le marché du travail et la consommation.

L'enquête a ensuite mis en avant deux thèmes étroitement associés à la gestion et à la lutte contre la pandémie de coronavirus : les biotechnologies (avec la course au premier vaccin et à l’innovation dans le domaine de la recherche) et la cybersécurité (rendue encore plus cruciale par l'évolution vers le télétravail). La vulnérabilité accrue des systèmes informatiques utilisés par les salariés travaillant à distance devrait participer à une demande croissante en faveur de la cybersécurité, essentielle à la protection du matériel et des logiciels informatiques et des données contre les menaces cybernétiques.

Les thématiques les plus prometteuses à long terme, selon l'étude WisdomTree/CoreData



1. Intelligence artificielle : 71,4%

2. Biotechnologie : 59,8%

3. Cybersécurité : 46,6 %

4. Cloud computing : 32,5%

5. Solutions de batteries : 32,5%

6. Actifs numériques (cryptomonnaies) : 6,4%

7. eSports : 5%

8. Cannabis thérapeutique : 2,5%

9. Autres : 4,1%

Plus de 6 investisseurs professionnels interrogés sur 10 (61% plus précisément) ont par ailleurs mentionné qu'ils envisageaient de renforcer leurs allocations aux actions thématiques au cours des douze prochains mois.

Des composantes essentielles à la construction de portefeuilles

"Notre étude montre la popularité croissante de l’investissement thématique, qui a d’ailleurs bénéficié de solides performances durant la pandémie de coronavirus. Tandis que l’IA, les biotechnologies et la cybersécurité présentent des opportunités sur le long terme, le cloud computing a connu un beau parcours en raison d’une transition plus rapide des organisations que ne l’avaient anticipé les experts. Auparavant considérées comme une mode, les thématiques deviennent des composantes essentielles de la construction de portefeuille en raison de leur potentiel de croissance à long terme", a déclaré Sihem Labbas, responsable des marchés francophones chez WisdomTree.

Toutefois, il existe rarement de processus défini ou de méthodologie d’identification des principales sociétés cotées représentatives de telle ou telle thématique, par exemple le cloud computing ou l’intelligence artificielle. Jusqu'ici, les stratégies thématiques étaient donc l'apanage de gérants actifs, qui conservent toute discrétion pour relier une action à une thématique donnée. Mais les promoteurs d'ETF cherchent à investir ce domaine en multipliant les innovations.

"En raison de la nature délicate de l’investissement thématique, nous sommes d’avis qu’une approche différencié et mûrement réfléchie de la constitution d’expositions thématiques par le biais d’ETF passe par la construction d’indices grâce à des experts sectoriels", note Christopher Gannatti, responsable de la recherche pour l’Europe de WisdomTree. "Construire des indices de cette manière peut procurer l’exposition concentrée et spécialisée qu’un investisseur peut attendre d’un spécialiste de la gestion sectorielle active, mais avec tous les bénéfices de l’enveloppe de l’ETF".