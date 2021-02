WPP : Acquisition de la société brésilienne DTI

(CercleFinance.com) - Le géant WPP acquiert DTI, une société brésilienne d'innovation numérique et de génie logiciel, dans le cadre de sa stratégie visant à étendre sa présence dans les domaines du commerce et de la technologie, qui connaissent une croissance rapide.



Basé à Belo Horizonte, DTI a été fondé en 2009 et emploie 800 personnes. Elle compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises brésiliennes, ainsi que des entreprises mondiales, telles que le géant allemand de la chimie et de la pharmacie Bayer.



Avec plus de 4 000 employés et 300 millions de dollars de ventes, le Brésil est le plus grand marché pour WPP en Amérique latine. Parmi ses clients locaux figurent Coca-Cola, Visa, Nike et Vivo de Telefonica.



Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées.



