Walgreens Boots : Nomination d'une nouvelle CEO

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance annonce la nomination de Rosalind Brewer au poste de directrice générale (CEO), à compter du 15 mars. Elle se joindra alors également au conseil d'administration de la chaine de drugstores.



Elle succèdera à Stefano Pessina qui, comme annoncé précédemment, deviendra président exécutif du conseil d'administration, après avoir occupé le poste de PDG pendant six ans à la suite de la fusion entre Walgreens et Alliance Boots en décembre 2014.



Plus récemment, Rosalind Brewer a été directrice opérationnelle (COO) et membre du conseil d'administration de la chaine de cafés Starbucks, dont elle a contribué à accélérer la stratégie de croissance et à élargir la présence mondiale.



