ViacomCBS : Acquisition de parts dans Miramax finalisée

(CercleFinance.com) - ViacomCBS annonce avoir finalisé l'acquisition, auprès de BeIN, d'une participation de 49% au capital du studio de cinéma Miramax, moyennant une somme totale de 375 millions de dollars, dont 150 millions versés à la finalisation.



Le groupe de médias et de divertissement s'est engagé à investir la somme restante de 225 millions de dollars -soit 45 millions par an sur les cinq prochaines années- qui seront utilisées pour de nouvelles productions de cinéma ou de télévision et du fonds de roulement.



En outre, sa division Paramount Pictures a conclu un accord de distribution à long terme avec la bibliothèque filmographique de Miramax, qui comprend les droits sur plus de 700 films dont 'Pulp Fiction' et 'Shakespeare in Love'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer