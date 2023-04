Vergnet : Le projet de regroupement d'actions est acté

(CercleFinance.com) - Vergnet a officialisé mercredi sa décision de procéder à un regroupement des actions de la société en vue de diminuer le nombre de titres en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion.



A l'issue de l'opération, 7.600 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0001 euro donneront droit à une action nouvelle d'une valeur nominale de 76 centimes.



Le spécialiste de la production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) précise que cette opération n'aura pas d'impact sur la valeur globale des titres détenus par les actionnaires, exception faite des rompus.



Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un nombre d'actions multiple de 7.600.



Les opérations de regroupement débuteront le 11 mai 2023, pour s'achever le 12 juin.



Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris à compter du 13 juin, premier jour de cotation.



Suite à cette annonce, l'action Vergnet - parmi les plus volatiles du marché parisien - chutait de 12,5% mercredi à la mi-journée.



