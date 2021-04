Valeo : Va présenter 6 innovations au salon de Shanghai

(CercleFinance.com) - Valeo présente sur six innovations à l'occasion de la 19ème édition du salon de l'Auto de Shanghai.



Valeo présente la nouvelle pompe à chaleur utilisant un réfrigérant naturel puise les deux tiers de ses besoins en énergie dans l'air ambiant, ce qui limite d'autant le recours aux batteries et Valeo FlexHeater qui est une nouvelle technologie de chauffage intelligent.



Valeo présente aussi son premier système complet de propulsion 100% électrique, développant 100 kW, comprenant le moteur électrique, l'onduleur et le réducteur.



Le groupe présente également un ensemble de technologies qui transforment le véhicule en ' bouclier sanitaire '. Elles détectent la pollution, mettent à l'abri des particules, protègent les personnes en bloquant les germes, les allergènes et les virus dans un filtre à très haute efficacité.



Pour une plus grande sécurité, Valeo annonce lors du salon de l'Auto de Shanghai 2021 la mise au point d'une solution d'éclairage à 360°.



