Unilever : Le DG Alan Jope va prendre sa retraite

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé que son DG Alan Jope a informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite de la société à la fin de 2023, après cinq ans à ce poste. Le conseil d'administration va maintenant procéder à une recherche d'un successeur et examinera les candidats internes et externes.



Alan Jope, DG d'Unilever, a déclaré : ' Alors que j'approche de ma cinquième année en tant que DG, et après plus de 35 ans chez Unilever, je pense que le moment est venu pour le conseil d'administration de commencer la recherche officielle de mon successeur. La croissance reste notre priorité absolue et, au cours des trimestres à venir, je resterai pleinement concentré sur l'exécution disciplinée de notre stratégie et sur l'exploitation de tous les avantages de notre nouvelle organisation. '



