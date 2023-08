Un nouveau géant chinois de l'immobilier s'effondre en Bourse

(BFM Bourse) - Le promoteur chinois Country Garden se trouve actuellement dans une situation financière tendue, n'ayant pas honoré la semaine dernière, le versement de coupons sur des obligations. Ce qui ravive le spectre de difficultés plus larges dans le secteur immobilier qui plomberaient l'économie chinoise dans son ensemble.

Les craintes qui avaient agité les marchés chinois en 2021, avec le risque d'une faillite du promoteur immobilier Evergrande, refont surface.

Un autre promoteur chinois inquiète les investisseurs depuis maintenant plusieurs séances et se retrouve dans une situation financière précaire: Country Garden Holdings, qui se dirige vers un défaut de paiement et s'effondre de 16,3% à la Bourse de Hong Kong. Ce qui pèse évidemment sur le cours de la place locale, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdant 1,9% vers 9h20, tandis qu'en Chine continentale, le Shanghai Composite a cédé 0,3%.

"La semaine dernière, la société n'a pas payé deux coupons d'obligations en dollars à l'échéance initiale, ce qui a ravivé les craintes de défaillances plus importantes dans le secteur immobilier du pays, alors qu'il n'y a aucun signe de mesures de soutien plus fortes de la part de Pékin", observe John Plassard, conseiller en investissement chez Mirabaud. Country Garden dispose d'un délai de grâce de 30 jours et risque un défaut de paiement en septembre.

Un Evergrande bis?

Ce lundi, le promoteur immobilier membre du classement Forbes des 500 plus grandes entreprises au monde a cette fois suspendu la négociation de 11 obligations "offshore" (pour simplifier, libellées en devises étrangères).

Au-delà de ses difficultés sur ses titres de dette, Country Garden Holdings avait indiqué jeudi dernier s'attendre à essuyer une perte sur les six premiers mois de l'année s'élevant jusqu'à 55 milliards de yuans, soit 7,6 milliards de dollars. Le même jour l'agence de notation Moody's a dégradé la note de crédit de l'entreprise de "B1" à "Caa1", une notation sujette à "un risque de crédit très élevé", selon l'échelle de l'agence.

Ces difficultés financières sont la conséquence de la lourde dette du groupe chinois, qui croule sous un passif total d'un montant total de 194 milliards de dollars à la fin 2022, selon Reuters. Comme le souligne Bloomberg, Country Garden a été le premier promoteur immobilier chinois de 2017 à l'an passé, avant de rétrograder au sixième rang, plombé notamment par son portefeuille, avec 60% de projets (selon l'AFP) situés dans des petites villes chinoises de petites tailles, où les prix de l'immobilier se sont retrouvés davantage sous pression que dans les grandes métropoles.

Rappelons qu'à partir de 2020, le gouvernement chinois a décidé d'assainir l'endettement massif du secteur immobilier en durcissant l'accès au crédit des promoteurs, ce qui a compliqué le refinancement des grands noms du secteur, précipitant des défauts de paiements, notamment chez Evergrande. Les difficultés financières de ce dernier groupe avaient agité le spectre d'un "Lehman Brothers" chinois, fin 2021.

"Country Garden n'est pas le groupe China Evergrande. C'est une entreprise bien mieux gérée", juge néanmoins ce lundi, Shuli Ren, éditorialiste chez Bloomberg, qui juge néanmoins qu'une restructuration financière avec un traitement peu enviable des créanciers et fort probable.