Twitter affiche désormais des graphes boursiers lors de recherches sur des valeurs

(BFM Bourse) - Le réseau social permet, lors d’une recherche ou d'un clic sur un "cashtag" d’afficher un graphe avec la performance sur la séance du titre en question. Elon Musk promet d’autres améliorations.

Au milieu d’une pluie de changements plus ou moins lisibles depuis son rachat par Elon Musk, Twitter investit un terrain que le réseau social à jusque-là peu occupé : la Bourse.

Lorsqu’un utilisateur effectue un post avec un "cashtag" - c’est-à-dire le sigle d’une action, un indice ou une cryptomonnaie précédé d’un dollar (ex : $BTC pour le bitcoin, $SPY pour le S&P 500) - un lien renvoie vers une recherche sur le titre en question, avec les différents posts évoquant l’instrument financier.

Twitter Business a annoncé que, depuis ce jeudi, cette recherche incluait désormais un graphe présentant la performance journalière du titre. Evidemment, l’utilisateur peut tout à fait accéder à ce graphe en tapant directement le nom du titre dans la barre de recherche de Twitter.

Le graphe en question est édité par la société TradingView. Il est accompagné d’un lien renvoyant vers la fiche de la valeur sur le site de Robinhood, le célèbre courtier très prisé des investisseurs particuliers américains.

D'autres "améliorations" à venir

A priori, si cette fonctionnalité marche très bien avec les grands groupes américains et les cryptomonnaies, ce n’est pas encore le cas pour les sigles des valeurs cotées hors Etats-Unis. "Dans les semaines à venir, nous allons affiner l'expérience utilisateur et étendre notre couverture des symboles", promet toutefois Twitter Business.

Elon Musk, le directeur général du groupe (du moins jusqu’à ce qu’il trouve un dirigeant assez "fou" pour lui succéder), a tenu à saluer le "bon boulot" de ses employés, expliquant dans un tweet qu’il s’agissait "d’une des nombreuses améliorations à venir" sur la partie financière de Twitter.

Cette fonctionnalité ressemble tout de même beaucoup à une autre, très similaire, qui existe sur StockTwits, un réseau social américain spécialisé pour les investisseurs et les traders, où un simple clic ou une recherche sur un sigle permet d’afficher un graphe complété d’informations (capitalisations boursières, volumes, plus haut et plus bas sur un an) sur la valeur en question.

Ce qui n’échappe pas aux utilisateurs. "Après 10 ans, Twitter essaie de devenir StockTwits", note l’une d’entre eux. "Combien de temps StockTwits a-t-il existé avant que Twitter ne réalise qu'il y avait une communauté entière qu'il ignorait ?", assène un autre.

Reste donc à voir si les nouveaux efforts déployés par le Twitter d’Elon Musk pour conquérir les boursicoteurs porteront leurs fruits. Rappelons que le réseau social n’est lui plus coté en Bourse, ayant été radié de Wall Street début novembre à la suite de son rachat.