Spartoo veut lever 25 millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse

(BFM Bourse) - Le commerçant en ligne spécialisé dans les chaussures lance le coup d'envoi de son augmentation de capital de laquelle il compte tirer 25 millions d'euros, en vue de s'introduire sur Euronext Growth le 7 juillet prochain.

Spartoo se dévoile. Trois semaines après avoir fait part de l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de son document d'enregistrement, le e-commerçant spécialisé dans les chaussures précise les modalités de son introduction en Bourse. Son prospectus, approuvé jeudi par le gendarme boursier, révèle qu'il compte lever 25 millions d'euros dans le cadre d’une offre à prix ouvert auprès du public en France ainsi que d’un placement global auprès d’investisseurs institutionnels. 3,63 millions d'actions ordinaires nouvelles seront émises dans le cadre de cette augmentation de capital en numéraire.

Cette émission correspond, à titre d’indicatif, "à un montant de 25 millions d'euros, prime d'émission incluse, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix" retenu par les banques en charge de l'opération, à savoir entre 6,53 euros et 7,22 euros par action.

À celle-ci s'ajoutera le placement d’un nombre maximal de 545.454 actions ordinaires cédées par les principaux actionnaires actuels du groupe. Au premier rang desquels on retrouve les fondateurs (24%), la société américaine de capital-risque Highland Partners (18,3%), la société d'investissement belge Sofina (15,4%) ou encore l'acteur français du private equity (15,1%) LBO France à travers ses fonds FIPS Tech Growth Secondary et DES Holdings V. Les actions nouvellement émises représenteront près de 18% du flottant à l'issue de l'opération.

Rachat de JB Martin et Christian Pellet

Le groupe, ancien propriétaire du chausseur André, a récemment racheté les marques JB Martin et Christian Pellet, et avait annoncé début juin qu'il se préparait à entrer en Bourse. "On entend lever 25 millions, et on a déjà sécurisé 10 millions d'euros" auprès de deux investisseurs, a annoncé Boris Saragaglia, directeur général et cofondateur du groupe (avec Paul Lorne et Jérémie Touchard).

L'opération s'ouvre aujourd'hui et se clôturera le 1er juillet prochain pour les particuliers (le lendemain pour les investisseurs institutionnels), avant une cotation à compter du 7 juillet.

"Le produit net estimé de l'émission des actions nouvelles, qui s'élève à environ 22,2 millions d'euros (sur la base du point médian de la fourchette indicative), sera affecté: à hauteur de 50 à 60% des fonds levés, à l’amélioration de l’offre en investissant dans de nouveaux stocks de produits, en développant la gamme liée à la décoration d'intérieur et en acquérant de nouvelles marques, à hauteur de 35 à 45% au renforcement de la notoriété en acquérant des clients plus chers à travers des investissements dans les médias traditionnels et en ligne et en développant ses magasins et à hauteur de 10 à 15% au développement des services pour compte de tiers" précise Spartoo dans son prospectus.

Le groupe compte environ 400 salariés et 134 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour 5 millions de paires de chaussures vendues en 2020.