Soutenu par les Mulliez, le producteur d'électricité renouvelable Voltalia lance une levée de fonds

(BFM Bourse) - Le spécialiste de l'électricité renouvelable lance une augmentation de capital de près de 490 millions d'euros afin de se donner les moyens de tripler ses indicateurs de performance d'ici fin 2027.

Le producteur d'électricité renouvelable Voltalia a annoncé mercredi lancer une augmentation de capital "d'environ 490 millions d'euros" afin "d'associer tous les investisseurs à son accélération stratégique", selon un communiqué.

Voltalia - qui produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage - "lance aujourd'hui une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut d'environ 490 millions d'euros", est-il indiqué.

Le titre Voltalia lâche plus de 8% à 17,34 euros, vers 09h50 après l'annonce de cette augmentation de capital.

Un soutien de la famille Mulliez

L'entreprise fait état d'"engagements de souscription à hauteur de 72,95% du montant total de l'augmentation de capital" de la part de son actionnaire de référence, Voltalia Investissement, qui fait "partie du portefeuille des sociétés détenues par les membres de la famille Mulliez", pour un montant total d'environ 345 millions d'euros, ainsi que de la part de Proparco pour environ 12 millions, soit 2,50%.

Le prix de souscription a été fixé à 13,70 euros par action nouvelle. La période de souscription s'ouvrira le 21 novembre pour se clore le 30 novembre inclus. Le résultat de l'augmentation de capital sera connu le 5 décembre, pour une admission des actions nouvelles sur Euronext Paris au 7 décembre.

Une croissance annuelle moyenne de 48%

Le groupe rappelle avoir enregistré une croissance annuelle moyenne de 48% de ses revenus et de 49% de son résultat brut d'exploitation (Ebitda) entre 2014, date de son introduction en Bourse, et le 30 juin 2022. Il se dit désormais en passe de tenir tous ses engagements à horizon 2023 et devrait même atteindre avec un an d'avance, dès fin 2022, son objectif d'une capacité en exploitation et en construction de 2,6 gigawatts.

Il rappelle viser, fin 2027, "en moyenne, un triplement" de ses indicateurs de performance, tant au plan opérationnel que financier et environnemental, "par rapport à 2021, avec plus de 5 gigawatts de capacité détenue en propre (en exploitation et en construction) et plus de 8 gigawatts de capacité exploitée pour compte de tiers".

Le producteur précise qu'"à ce même horizon", il vise également "un triplement du nombre de tonnes de carbone évité grâce à la production de nos centrales, à plus de 4 millions de tonnes de CO2 équivalent".

"Nous lançons aujourd'hui une augmentation de capital pour associer tous les investisseurs à notre accélération stratégique et écrire ensemble ce nouveau chapitre de l'histoire de Voltalia", a déclaré Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia, cité dans le communiqué. En 2021, Voltalia avait vu ses revenus croître de 77%, à 412 millions d'euros.

