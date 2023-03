SAP : Réalise la vente de ses actions Qualtrics

(CercleFinance.com) - SAP annonce la vente de la totalité de ses 423 millions d'actions de Qualtrics International. dans le cadre de l'acquisition de Qualtrics par des fonds affiliés à Silver Lake ainsi que par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements CPP).



Au prix d'achat de 18,15 USD en espèces par action, la transaction correspond à une valeur de Qualtrics d'environ 12,5 milliards USD, ce qui représente une prime de 73 % par rapport au cours moyen des 30 jours précédant l'annonce par SAP de l'étude d'une vente. La participation de SAP sera acquise pour un montant d'environ 7,7 milliards de dollars.



'Silver Lake possède à la fois l'expertise opérationnelle et les antécédents en matière d'entreprises de logiciels pour aider Qualtrics à étendre son leadership dans la catégorie XM dont elle est la pionnière', a déclaré Christian Klein, DG et membre du conseil d'administration de SAP SE.



'Depuis que nous avons acquis Qualtrics en 2019, l'entreprise a plus que triplé son chiffre d'affaires tout en étant rentable. SAP a l'intention de rester un partenaire technologique, en servant des clients communs et en continuant à contribuer au succès de Qualtrics.'



La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.



