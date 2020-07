SAP : Projet d'introduction en Bourse pour Qualtrics

(CercleFinance.com) - SAP a fait part lundi matin de son intention de procéder à l'introduction en Bourse de sa filiale de 'gestion de l'expérience' Qualtrics sur le marché boursier américain.



'L'acquisition de Qualtrics par SAP s'est révélée être un grand succès et a dépassé nos attentes', explique ce matin Christian Klein, le directeur général du groupe allemand de logiciels d'entreprise.



SAP avait décidé de faire l'acquisition de Qualtrics en 2018, moins de quatre jours avant la date de l'introduction en Bourse programmée de l'entreprise.



Le groupe contrôle actuellement l'intégralité du capital de la société. Même après l'entrée en Bourse de Qualtrics, sa participation demeurera majoritaire, précise-t-il dans un communiqué.



Rattachée à la division 'cloud' du géant technologique allemand, Qualtrics jouissait depuis son rachat d'une plus grande autonomie que le reste des filiales de SAP.



Spécialisée dans la gestion de l'expérience, Qualtrics se concentre sur quatre domaines d'activité: les clients, les collaborateurs, les produits et marque.



Plus de 11.000 entreprises utilisent actuellement ses solutions, qui permettent d'écouter, de comprendre et d'exploiter les données d'expérience ('X-data') afin d'aider les entreprises à fidéliser leurs clients, à offrir à leurs salariés une culture d'entreprise engageante, à développer des produits performants et à renforcer leur marque.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.