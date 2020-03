Roche : Commence à expédier des tests Covid-19 aux États-Unis

(CercleFinance.com) - Roche a commencé à expédier la première attribution de ses tests pour COVID-19 à plus de 30 hôpitaux et laboratoires à travers les États-Unis pour permettre des tests de patients, a annoncé lundi le groupe suisse.



La livraison des 400 000 premiers kits de test a commencé vendredi dernier et sera terminée cette semaine, a annoncé le groupe biopharmaceutique.



Roche a déclaré qu'elle prévoyait d'expédier 400 000 tests supplémentaires par semaine vers des sites de test de laboratoire américains qui sont configurés pour exécuter le test immédiatement.



En raison de la propagation du virus, Roche a modifié ses plans pour son assemblée générale annuelle qui a lieu aujourd'hui, déclarant que les actionnaires n'auront pas accès à la salle de réunion. Cela signifie que le vote à l'AGA se fera uniquement par procuration indépendante.



