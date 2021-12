Reddit prépare son introduction à Wall Street et vise 15 milliards de dollars de capitalisation

(BFM Bourse) - Le site communautaire, connu pour ses forums de discussion devenus la destination privilégiée des "day traders" depuis l'émergence des "meme stocks" début juin dernier, s'apprête à s'introduire à Wall Street et vise plus de 15 milliards de dollars selon Reuters.

Reddit va-t-il lui-même devenir un "meme stock" dont les aficionados débattront sur un "sub-reddit" dédié? Ce n'est pas à exclure puisque le site communautaire qui compte 52 millions d'utilisateurs actifs quotidiens prend le chemin de la Bourse, après avoir déjà tant fait parler de lui sur les marchés cette année.

Le réseau social a annoncé mercredi soir dans un bref communiqué "avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d'enregistrement (...) auprès de la SEC concernant une offre publique initiale de ses actions ordinaires". Le nombre d'actions à offrir ainsi que la fourchette de prix n'ont pas encore été déterminés, et l'offre publique interviendra quand la SEC aura terminé son processus d'examen, sous réserve des conditions du marché, indique sobrement Reddit.

Créé en 2005 par trois étudiants (Steve Huffman, Alexis Ohanian et Aaron Swartz) de Virginie, la plateforme de discussion a été rachetée en octobre 2006 par Condé Nast (qui publie les magazines Vogue, The New Yorker et Vanity Fair) pour une somme comprise entre 10 et 20 millions de dollars, avant de devenir une filiale indépendante en 2011.

700 millions de dollars levés cet été

En août dernier, Reddit a annoncé avoir levé 700 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Fidelity Management et valorisant le réseau à plus de 10 milliards de dollars. Il s'agissait de la 8e levée de fonds du groupe depuis sa première de 100.000 euros en 2005, pour un montant global total levé d'1,3 milliard de dollars. Des personnalités comme Snoop Dogg, Jared Leto ou encore Peter Thiel avaient participé au premier tour de table d'envergure mené par le groupe en septembre 2014 (pour 50 millions). Reuters a rapporté en septembre que la société viserait une valorisation supérieure à 15 milliards de dollars à l'issue de son introduction.

Le site, via ses plus de 100 000 forums (ou "sub-reddits"), permet aux membres d'une communauté de se retrouver autour de leur sujet de prédilection avec des règles établies par des modérateurs et un système de votes (Upvotes/Downvotes) faisant remonter les commentaires les plus populaires. Il est financé par la publicité en ligne et par des abonnements payants à Reddit Premium donnant accès "Lounge", un subreddit restreint, ainsi qu’à un plus grand nombre de fonctionnalité sur l’interface utilisateur pour 6 dollars par mois.

Notamment popularisé par Barack Obama qui y avait répondu à des questions d'utilisateurs lors d'un "AMA" (pour "Ask me anything") dans le cadre de sa campagne présidentielle en 2012, ce qui avait rendu le site temporairement indisponible à cause du trafic engendré, le site a depuis vu son influence grandir, et s'étendre jusqu'aux marchés financiers. Il a de fait profité de l'afflux d'investisseurs particuliers sur les marchés au cours des premiers confinements de 2020, ces néo-boursicoteurs venant chercher et échanger des conseils sur le désormais célèbre subreddit "WallStreetBets".

Frénésie autour des "meme stocks"

Coalisés sur ce forum, des centaines de milliers d'investisseurs particuliers ont ainsi ébranlé Wall Street en engendrant la flambée de certains titres comme celui du distributeur de jeux vidéo GameStop en janvier 2021, puis celui de la chaîne de cinémas AMC Entertainment en juin. La frénésie autour de ces titres depuis baptisés "meme stocks" a également été alimentée par l'émergence de néo-brokers type Robinhood, dont le titre est lui-même devenu un "meme stock". Et si cette frénésie s'est quelque peu dissipée depuis, le phénomène a démontré que quand la culture d'Internet rencontre celle de la finance, le mélange peut s'avérer explosif.

Reddit, dont le siège est à San Francisco depuis 2006, a profité de cet afflux de nouveaux membres pour franchir le seuil des 100 millions de dollars de revenus publicitaires au 2e trimestre 2021, soit près de trois fois plus qu'un an auparavant.