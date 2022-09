Quelles sont les entreprises cotées en Bourse dans la région de Strasbourg?

(BFM Bourse) - Avec le localisateur des entreprises cotées en France, une exclusivité de BFM Bourse, découvrez ces sociétés de Strasbourg et sa région dont le capital est ouvert en Bourse.

Le Tour de France de BFM Business marque jeudi une nouvelle étape. L'antenne se délocalise dans une de ces métropoles régionales qui attirent de plus en plus les actifs, démontrant que la qualité de vie et le dynamisme professionnel peuvent parfaitement se conjuguer. Après Lille, Lyon puis Marseille, Toulouse, Nice et Toulon, la rédaction de BFM Business se transporte aujourd'hui à Strasbourg.

À cette occasion, grâce notre outil exclusif de localisateur des sociétés cotées, BFM Bourse vous propose de découvrir les principales entreprises de Strasbourg et sa région.

2CRSi (Strasbourg):

Fondé en 2005 par Alain Willmouth et son frère Michel dans leur appartement strasbourgeois, le groupe 2CRSi (prononcez "too crazy"), fabrique des serveurs informatiques à hautes performances techniques et éco-responsables. Cotée en Bourse depuis 2018, la société de "l'Alsace Tech" commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays.

Biosynex (Illkirch-Graffenstaden):

Fondée en 2005, la société Biosynex propose des tests de diagnostic rapide, destinés au grand public (grossesse, infection urinaire...) et aux professionnels de santé (VIH, angines, grippe, rupture prématurée de la membrane fœtale, maladie de Lyme, paludisme, urgences cardiaques...). Depuis 2020, Biosynex a été très présent tout au long de la crise sanitaire du Covid-19 en proposant des solutions innovantes de dépistage (tests sérologiques, tests antigéniques, autotests, PCR). Fort de ce succès, la société vient de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur Theradiag, pour se renforcer dans le théranostic, une branche du diagnostic qui vise à orienter le praticien sur le traitement le plus adapté à son patient.

Électricité de Strasbourg (Strasbourg):

Entreprise plus que centenaire, Électricité de Strasbourg (ou ES) produit, fournit de l'électricité et commercialise du gaz dans le Bas-Rhin. Depuis 1954, EDF est actionnaire majoritaire d'Électricité de Strasbourg après la vente des titres détenus par la ville de Strasbourg. L’énergéticien national détient à ce jour plus de 88% du capital d’Électricité de Strasbourg.

Stradim Espace Finances (Entzheim):

Fondé en 1990 sous l'impulsion de Rémi Hagenbach, le Groupe Stradim est un promoteur-constructeur actif en Alsace et dans plusieurs régions de France. La société est cotée sur Alternext depuis juillet 2007 par transfert du Marché Libre (ancien nom d'Euronext Access) compartiment sur lequel la société évoluait depuis janvier 2000. Elle compte plus de 140 collaborateurs et a franchi pour la première fois la barre symbolique de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Transgène (Illkirch-Graffenstaden):

Fondée en 1979, la société Transgène fait figure de doyenne des biotechs tricolores. Le groupe biopharmaceutique est spécialisé dans la conception et le développement de produits d'immunothérapie ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses. Transgène bénéficie du soutien de l'Institut Mérieux, son principal actionnaire, (holding de la famille Mérieux, actionnaire majoritaire du groupe bioMérieux) qui détient actuellement plus de 60% de la société alsacienne. Elle collabore actuellement la société suédoise BioInvent International, pour développer un virus "tueur de tumeur" apparaissant bien se répliquer au sein de celle-ci sans se répandre dans le reste de l'organisme.

Partout en France, pour découvrir les entreprises cotées de votre propre région, département ou ville, utilisez le localisateur BFM Bourse:

NB: Les données présentées s'entendent sauf erreur, omission ou mise à jour. L'utilisation du localisateur d'entreprises cotées de BFM Bourse n'implique aucune recommandation d'investissement. Il revient à chaque épargnant d'apprécier l'intérêt d'investir dans telle ou telle entreprise en fonction de sa situation personnelle et financière et de son profil de risque.