Metavisio : Accords de distribution avec Aldi et Lidl

(CercleFinance.com) - Metavisio annonce ce soir la signature de deux accords de distribution avec Aldi et Lidl à l'échelle européenne portant sur différents produits informatiques (ordinateurs portables de 13 à 17 pouces et tablettes de 10 à 13 pouces) et autres accessoires informatiques.



La société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables indique disposer d'une gamme de produits grand public de la marque THOMSON Computing dotés 'des dernières technologies au meilleur prix'.



Selon Metavisio, les discussions avec Aldi et Lidl devraient donc donner lieu à des commandes 'significatives', livrables au 4etrimestre 2022.



Actuellement coté sur Euronext Access+, Metavisio (THOMSON Computing) a annoncé son projet de transfert surEuronext Growth mi-juin 2022afin d'accompagner l'accélération de sa croissance, tant en France qu'à l'international.



