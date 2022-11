Marché : Le patron de Puma nommé à la tête du concurrent Adidas au 1er janvier

BERLIN (Reuters) - L'équipementier sportif allemand Adidas a nommé mardi au poste de président du directoire Björn Gulden, actuellement aux commandes de son concurrent Puma, en remplacement de Kasper Rorsted, qui quitte son poste plus tôt que prévu.

"Durant son mandat en tant que président du directoire de Puma, (Björn Gulden) a revitalisé la marque et amené l'entreprise à des résultats records", a déclaré Thomas Rabe, président du conseil de surveillance d'Adidas. "Le conseil de surveillance est fermement convaincu que Björn Gulden conduira Adidas vers une nouvelle ère de force."

Depuis le mois d'août, Adidas est à la recherche d'un nouveau dirigeant pour remplacer Kasper Rorsted, qui prévoyait de quitter le groupe courant 2023.

Mais la nomination de Björn Gulden devrait l'amener à quitter l'équipementier sportif dès cette semaine, Harm Ohlmeyer, le directeur financier, devant assurer l'intérim jusqu'au 31 décembre.

Avec son passage chez Adidas, Björn Gulden a dû quitter la direction de Puma avec effet immédiat bien qu'aucune clause dans son contrat ne lui interdise apparemment de rejoindre la concurrence.

Le directeur commercial Arne Freundt a été nommé pour lui succéder immédiatement à la tête de Puma et non plus au 1er janvier comme prévu.

Accumulant les difficultés, Adidas a abaissé ses prévisions annuelles le mois dernier. Au printemps, des signes laissaient présager que ses activités en Chine ne reprendraient pas à la suite d'un boycott des consommateurs chinois l'an dernier. Le groupe est également confronté aux répercussions de son retrait du marché russe en raison de la guerre en Ukraine.

En Bourse de Francfort, Adidas gagnait 2,94% tandis que Puma reculait de 1,64%.

(Reportage Alexander Huebner, rédigé par Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

