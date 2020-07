Marché : Intel annonce un retard de six mois pour un composant, son action chute de 7%

(Reuters) - Intel Corp a annoncé jeudi que le développement de son processeur de 7 nanomètres avait pris six mois de retard, faisant chuter de 6% le cours de son titre dans les transactions d'après-Bourse.

Le groupe a estimé son chiffre d'affaires à environ 18,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre sur un bénéfice par action (bpa) ajusté à 1,10 dollar, alors que les analystes anticipaient 17,9 milliards de chiffre d'affaires et un bpa de l'ordre de 1,14 dollar.

Intel a par ailleurs revu sa prévision annuelle de chiffre d'affaires à 75 milliards de dollars, un niveau supérieur à l'estimation de 73,86 milliards que prédisent en moyenne les analystes dans le consensus compilé par Refinitiv.

Le report de six mois annoncé jeudi est un nouveau revers pour le groupe basé à Santa Clara, lui qui avait déjà eu tant de mal à développer sa puce de 10 nanomètres.

Pour le deuxième trimestre clos en juin, Intel a fait part d'un chiffre d'affaires de 19,73 milliards de dollars et d'un bénéfice par action ajusté à 1,23 dollar là où les analystes tablaient sur 18,55 milliards de dollars et 1,11 dollar.

(Reporting by Stephen Nellis in San Francisco and Munsif Vengattil in Bengaluru; Editing by Anil D'Silva and Richard Chang)

