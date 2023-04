Credit Suisse : Les sorties de capitaux ont atteint 61,9 milliards d'euros au 1er trimestre

ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a dit lundi que 61 milliards de francs suisses (61,9 milliards d'euros) avaient été retirés de la banque au cours du premier trimestre, mettant en lumière l'ampleur des difficultés du groupe fondé il y a 167 ans qui ont forcé son sauvetage sous l'égide de l'État.

Credit Suisse a déclaré que les sorties de fonds avaient diminué au 24 avril, sans pour autant s'inverser.

Credit Suisse a présenté ses résultats pour ce qui devrait être la dernière fois, car son rachat par son rival suisse UBS devrait être bientôt finalisé.

Les actifs gérés par la division de gestion de fortune ont chuté à 502,5 milliards de francs suisses à la fin du mois de mars, contre 707 milliards pour la même période l'année dernière.

Credit Suisse, pris dans la tourmente déclenchée par l'effondrement de Silicon Valley Bank et Signature Bank, a fait face à une ruée sur les dépots. Le gouvernement suisse s'est tourné vers UBS, qui a accepté de racheter Credit suisse pour 3 milliards de francs suisses, tandis que l'État helvète va apporter plus de 200 milliards de francs de soutien et de garanties.

(Reportage Noele Illien ; rédigé par Emelia Sithole-Matarise et Edwina Gibbs ; version française Diana Mandiá et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2023 Thomson Reuters