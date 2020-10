Marché : Boeing annonce de nouvelles annulations de commandes pour le 737 MAX

SEATTLE (Reuters) - Boeing a fait état mardi de trois nouvelles annulations de commandes pour son 737 MAX en septembre, ce qui porte le nombre total de commandes annulées, y compris celles où les acheteurs ont converti le MAX en un modèle différent, à 436 depuis le début de l'année.

Le constructeur américain a dit avoir livré 11 avions le mois dernier, contre 25 un an plus tôt et 12 en août.

Cet état des lieux mensuel montre aussi que des défauts de qualité sur le 787 Dreamliner continuent d'entraver les efforts de Boeing pour se doter d'une solution commerciale alternative au 737 MAX, interdit de vol à travers le monde à la suite de deux catastrophes aériennes ayant fait au total 346 morts.

Alors que Boeing pourrait obtenir le mois prochain une nouvelle autorisation de vol pour son 737 MAX aux Etats-Unis, la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus continue de freiner la demande aussi bien pour l'avionneur américain que pour son concurrent européen Airbus.

(Eric M. Johnson, version française Laura Marchioro)

