Boeing : Accord trouvé pour nombre de plaintes liées au crash de Lion Air

SEATTLE (Reuters) - Boeing a trouvé des accords pour régler plus de 90% des plaintes déposées contre le groupe auprès de tribunaux fédéraux américains après l'accident d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui a tué les 189 personnes à bord de l'appareil en octobre 2018, montre un document de justice.

Cet accident meurtrier et celui d'un autre 737 MAX en Ethiopie moins de cinq mois plus tard ont provoqué l'immobilisation du modèle phare de Boeing à travers le monde et le dépôt de centaines de plaintes en justice pour dénoncer le manque de sécurité de l'appareil.

Dans un document déposé auprès d'un tribunal fédéral de Chicago, l'avionneur américain indique que des plaintes liées à 171 des 189 victimes de l'accident de Lion Air ont été totalement ou partiellement réglées à l'amiable.

Boeing n'a pas indiqué le montant versé aux familles ou ayant droit des victimes.

Reuters rapportait l'an dernier que certains dossiers avaient donné lieu à des accords à hauteur d'au moins 1,2 million de dollars.

(Eric M. Johnson; version française Jean Terzian)

