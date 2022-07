Lindt : Le titre grimpe après les résultats semestriels

(CercleFinance.com) - L'action Lindt & Sprüngli s'inscrit en forte hausse mardi alors que le chocolatier suisse a fait état de résultats semestriels bien meilleurs que prévu et relevé ses prévisions de croissance annuelle.



Vers 11h15, le cours de l'action ordinaire du groupe de Kilchberg s'adjuge 5,3%, tandis que l'action préférentielle gagne 4,2%. A titre de comparaison, la Bourse de Zurich est pour sa part en baisse de 0,1%.



Le bénéfice opérationnel de Lindt a progressé de 33,4% à 185,2 millions de francs suisses (188 millions d'euros) sur les six premiers mois de l'année, alors que les analystes financiers anticipaient en moyenne 172 millions.



Lindt & Sprüngli précise que son chiffre d'affaires semestriel a lui progressé de 10,7% à 1,99 milliard de francs suisses, là où le consensus visait 1,92 milliard, dont une croissance organique de 12,3%.



Dans son communiqué, le groupe souligne avoir enregistré ces résultats dans un environnement économique jugé 'difficile', marqué par des goulots d'étranglement au niveau de l'approvisionnement en matières premières et en emballages, par des pressions inflationnistes grandissantes, notamment dans l'énergie et la logistique, et par les conséquences de la guerre en Ukraine.



Lindt explique avoir néanmoins su tirer parti de son exposition au segment 'premium' du marché, du lancement de nouveaux produits et de son arrivée sur de nouvelles zones géographiques.



Fort de ces performances, le confiseur a décidé de lancer un nouveau programme de rachats de titres pour un montant d'un milliard de francs suisses.



Lindt & Sprüngli a par ailleurs revu à la hausse son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur une hausse de 8% à 10% de ses ventes à périmètre constant cette année, contre 6%-8% jusqu'ici.



