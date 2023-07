Linde : Prévision de BPA relevée pour 2023

(CercleFinance.com) - Linde, le deuxième fabricant de gaz industriels mondial, a relevé jeudi sa prévision de bénéfice par action (BPA) pour 2023 dans le sillage de ses solides performances de deuxième trimestre.



L'entreprise basée au Royaume-Uni, issue de la fusion entre l'allemand Linde et l'américain Praxair, dit désormais viser un BPA compris entre 13,8 et 14 dollars cette année, soit une croissance organique attendue entre 12% et 14%.



Dans un communiqué, le groupe fait état pour le deuxième trimestre d'un bénéfice net en hausse de 323% à 1,57 milliard de dollars, soit 3,19 dollars par action (+331%).



Hors éléments exceptionnels, son BPA ajusté ressort à 3,57 dollars, en hausse de 15% d'une année sur l'autre.



Son chiffre d'affaires trimestriel reculé de 3% à 8,2 milliards de dollars, mais affiche une hausse de 6% en données comparables, la hausse de 7% des prix ayant plus que compensé le repli de 1% des ventes en volumes.



Le titre désormais coté à la Bourse de New York réagissait peu à cette publication (-0,2%) jeudi matin dans les échanges d'avant-Bourse.



