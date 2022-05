Lhyfe : Lancement de l'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, après l'approbation par l'AMF du prospectus de ce producteur indépendant d'hydrogène vert.



L'opération représente une augmentation de capital d'environ 110 millions d'euros, et jusqu'à 145,5 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, 32 à 39 millions étant déjà sécurisés par des engagements de souscription.



La levée de fonds prévoit une fourchette indicative de prix entre 8,75 et 11,75 euros par action. La période de souscription se déroulera de ce 9 mai jusqu'au 19 mai inclus pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 20 mai (12h00 CET) pour le placement global.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.