Les banques américaines craignent de plus en plus une envolée des impayés

(BFM Bourse) - Les principales banques américaines ont raté leur grand rendez-vous. Bank of America, JP Morgan ou Citigroup ont publié des résultats plus que mitigés avant l'ouverture de Wall Street. Si certaines ont déjoué les pronostics des analystes au quatrième trimestre, toutes indiquent augmenter leurs réserves pour se protéger contre une éventuelle dégradation de l'environnement économique.

La finance américaine lance vendredi le coup d'envoi de la saison des résultats annuels avec Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo et BlackRock, qui ont publié leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street.

Bank of America a vu ses résultats soutenus au quatrième trimestre par la hausse des taux d'intérêt et la volatilité sur les marchés. Son chiffre d'affaires a augmenté de 11% pour atteindre 24,5 milliards de dollars. Il a été dopé par la hausse de 29% des revenus nets d'intérêts, soit la différence que la banque engrange entre les intérêts qu'elle retire des prêts accordés à ses clients et ceux qu'elle verse aux épargnants. Les revenus tirés par Bank of America de ses activités sur les marchés financiers, particulièrement agités en fin d'année, ont progressé de 20%. La banque centrale américaine a engagé en 2022 une remontée rapide des taux afin de lutter contre la forte inflation.

Cela a notamment permis de compenser la baisse des commissions de ses banquiers d'affaires, chargés de conseiller les entreprises dans les levées de fonds ou les opérations de fusion-acquisition, et de sa gestion d'actifs. Le bénéfice de la banque a augmenté de 2% pour atteindre 6,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 6,77 milliards de dollars un an plus tôt.

A côté, la banque américaine a augmenté ses réserves pour faire face à une légère détérioration des perspectives macroéconomiques. L'établissement, qui avait déjà commencé à mettre de nouveau de l'argent de côté pour parer aux éventuels impayés de ses clients au troisième trimestre, y a ajouté 403 millions de dollars en fin d'année.

La banque JPMorgan Chase "vigilante" pour la suite

De son côté, la banque américaine JPMorgan Chase a enregistré une hausse de 6% de son bénéfice net au quatrième trimestre, à 11 milliards de dollars, mais reste "vigilante" pour la suite et a mis de côté plus de réserves supplémentaires pour faire face aux éventuels impayés.

L'économie américaine reste "solide actuellement avec des consommateurs qui continuent à dépenser leur argent et des entreprises saines", mais de nombreuses incertitudes demeurent, aussi bien sur les conséquences des tensions géopolitiques que de la remontée des taux d'intérêt, a estimé le patron de l'entreprise, Jamie Dimon, cité dans un communiqué.

Wells Fargo a pour sa part annoncé un plongeon de de 50% de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison des coûts liés au scandale sur des comptes fictifs. La banque américaine a également augmenté ses provisions à 957 millions de dollars, contre 452 millions à la même période un an plus tôt, pour faire face à une dégradation du climat économique.

Les actions bancaires dans le rouge à Wall Street

De son côté, la banque américaine Citigroup a vu ses profits fondre entre octobre et décembre en raison notamment d'une hausse de l'argent mis de côté pour se prémunir des risques de dégradation de l'économie. Son bénéfice trimestriel s'est établi à 2,5 milliards de dollars, soit 21% de moins que l'année précédente, selon les résultats financiers du groupe dévoilés vendredi.

En cause, l'augmentation des réserves visant à parer aux éventuels impayés des clients, qui se sont élevées à 640 millions de dollars, contre 370 millions au trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires de Citi au dernier trimestre 2022 a toutefois été légèrement meilleur que les attentes du marché, à 18 milliards de dollars (+6% en un an). Il a notamment été tiré par la hausse de 23% des revenus nets d'intérêts.

Les actions des banques sont dans ensemble orientées à la baisse à l'ouverture de la séance à Wall Street. Wells Fargo redonne 3,1% dans les premiers échanges suivi de JPMorgan (-2,9%). Citigroup limite son repli à 0,4% tandis que Bank of America s’extirpe de ce peloton baissier et progresse de 0,7%

(Avec AFP)