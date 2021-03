Les ambitions de Volkswagen dans l'électrique amènent sa capitalisation au plus haut depuis 2008

(BFM Bourse) - Le constructeur automobile allemand entend rattraper Tesla sur ce marché sur lequel il entend s'imposer "au plus tard" en 2025. Son titre bondit de 28% en l'espace de deux séances, au plus haut depuis 2008, ce qui permet à Volkswagen de détrôner SAP au rang de première capitalisation boursière allemande.

Les objectifs ambitieux de Volkswagen séduisent le marché. Lancé dans une course effrénée en vue de rattraper le pionnier américain du véhicule électrique Tesla, le constructeur de Wolfsburg a fait part mardi de ses grandes ambitions sur ce segment où il compte s'imposer "au plus tard en 2025". Après avoir vendu 422.000 véhicules à batterie en 2020, dont 230.000 purement électriques (soit trois fois plus qu'en 2019), Volkswagen entend atteindre dès 2021 le cap du million de véhicules électrifiées, quand Elon Musk a affirmé viser une fourchette comprise entre 840.000 et un million de véhicules livrés en 2021.

Volkswagen, qui investira 46 milliards d'euros en cinq ans dans son virage électrique, mise sur plus de standardisation pour atteindre de vastes économies d'échelle et revenir au plus tard en 2025 à une marge d'exploitation entre 7% et 8%. Les coûts fixes doivent également baisser de 5% d'ici 2023. Cela fait écho à l'étude récemment publiée par UBS, dont les auteurs notaient que si Volkswagen ne sera peut-être pas l'Apple de la voiture électrifiée, il a les capacités d'en devenir le Samsung, avec des marques profitables et de larges volumes.

Le groupe compte porter la part de ses ventes de véhicules électriques à 50% d'ici 2030, et même à 60% en Europe, sans pour autant annoncer une date pour la fin des moteurs à combustion, synonyme de modèles plus rentables qui "financent la transition", a expliqué le PDG Herbert Diess. Le constructeur a par ailleurs annoncé à horizon similaire l'ouverture, seul ou avec des partenaires, de six usines européennes de cellules de batteries, composante clé des voitures électriques.

Première capitalisation allemande

Ce niveau n'avait plus été atteint depuis octobre 2008, lorsque le constructeur allemand était alors proche de devenir la première capitalisation mondiale, à près de 300 milliards d'euros, son cours ayant été quintuplé en deux séances à l'occasion du plus grand "short squeeze" de l'histoire. À l'époque, les vendeurs à découvert avaient été pris de cours par la montée de Porsche au capital de Volkswagen (qui n'avait pas été décelée immédiatement, car construite à partir de produits dérivés). Ils avaient dû racheter en catastrophe le titre pour couper leurs positions, occasionnant une flambée historique.