Le roi français des salles obscures Pathé vise une entrée en Bourse en 2024

(BFM Bourse) - Le géant français des salles obscures ne cache plus son ambition de lever des fonds à la Bourse de Paris. Son emblématique patron Jérôme Seydoux vient de dévoiler le projet de cotation de Pathé à horizon 2024, dans un entretien accordé aux Echos. Le groupe souhaite ainsi attirer de nouveaux actionnaires en vue de financer d'importants investissements à la fois dans les salles et les contenus.

Le doyen des cinémas français fondé par les frères Pathé en 1896 vise une seconde jeunesse avec une entrée en Bourse prévue en 2024. Les ambitions boursières de Pathé ne datent pas d'hier, la société pilote cette future arrivée à la Bourse de Paris depuis une année. A un stade avancé, le projet de Pathé a été dévoilé ce vendredi par voie de presse.

"Pathé se prépare à se faire coter en Bourse. Cela fait au moins un an qu'on y travaille. On est déjà très avancé pour être en mesure de le faire en 2024", a annoncé son président, Jérôme Seydoux, dans un entretien aux Echos diffusé jeudi.

Avec cette opération, Pathé entend muscler sa capacité d’investissement après deux années difficiles marquées par la fermeture des salles en raison de la crise sanitaire. Les finances du groupe ont été éprouvées par les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, Pathé ayant accusé 100 millions d'euros de pertes sur les exercices 2020 et 2021.

De l'argent frais pour financer des investissements de 100 millions d'euros

Cette entrée en Bourse permettra à Pathé de financer un programme d'investissement estimé à 100 millions d'euros par le groupe. Les investissements concerneront à la fois le renouvellement des équipements dans les salles mais aussi les contenus. "Les projecteurs numériques classiques sont aujourd'hui obsolètes. Ils ont été installés il y a dix ans et sont en fin de vie", a précisé le président de Pathé au quotidien économique.

La voie de la Bourse n'était pourtant pas la première piste explorée par Jérôme Seydoux qui privilégiait alors une ouverture du capital du groupe à un partenaire. Un rapprochement avec le rival UGC faisait également des options étudiées par le dirigeant de Pathé. Sans grand succès. "Nous avions proposé à UGC de fusionner en 2021, car nous sommes très complémentaires et que dans l'avenir, il faudra être plus gros pour avoir la capacité de se développer sur le long terme", a précisé Jérôme Seydoux.

Le géant français des cinémas compte également sur la production de séries pour se développer. "Pour attirer les talents, il faut qu'on puisse travailler avec eux à la fois sur les films et les séries" avance le patron de Pathé. A ce sujet, le groupe va lancer son propre service de VoD (vidéo à la demande) en France, après avoir testé un service identique sur le marché néerlandais depuis cinq ans.

Un secteur affaibli par la pandémie

L'annonce du projet d'introduction en Bourse intervient alors que Cineworld a annoncé mercredi déposer le bilan aux Etats-Unis. Lourdement affectée par la pandémie, la deuxième chaîne mondiale de cinémas a été placée sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis, le "Chapter 11", afin de restructurer son passif et de tenter de trouver de l'argent frais.

En France, le groupe Gaumont, détenu à 89% par la famille Seydoux et spécialisé dans la production et la distribution de films et d’œuvre pour la télévision et le cinéma, publiera ses résultats semestriels le 15 septembre. Ce rendez-vous avec le marché sera l'occasion de jauger de la santé du fleuron du septième art tricolore. Malgré la pandémie qui a vidé les salles obscures, le groupe est parvenu à dégager un bénéfice de 1 million d'euros en 2021. "Gaumont n'a pas connaissance pour l'exercice 2022 d'autre incertitude que celle liée au niveau de fréquentation des salles de cinéma" avait indiqué la société à l'occasion de la publication de ses comptes annuels en mars dernier.

Non-coté, le groupe CGR, deuxième réseau français de salles de cinéma derrière Pathé-Gaumont, avait de son côté indiqué à l'AFP avoir entamé "une démarche d'évaluation du groupe" pour trouver un repreneur.