Le fonds d'infrastructures Antin vise l'une des plus grosses introductions de l'année à Paris

(BFM Bourse) - Le fonds d'investissement dédié aux infrastructures Antin a donné vendredi le coup d'envoi de son projet d'introduction à la Bourse de Paris, opération au cours de laquelle il espère lever quelque 350 millions d'euros.

Plus que Believe (300 millions d'euros) mais légèrement moins qu'Aramis (390 millions), le montant qu'espère lever le fonds d'investissement Antin Infrastructure Partners dans le cadre de son introduction sur Euronext le placerait à la deuxième place des principales opérations de l'année à Paris. L'introduction donnera lieu à l'émission de nouvelles actions ainsi que, pour une part plus limitée, à une cession d'actions existantes par les cofondateurs Alain Rauscher et Mark Crosbie, lesquels entendent conserver une participation majoritaire dans la société à l'issue de l'opération.

Spécialisé dans les infrastructures, donc dans secteurs tels que l'énergie, l'environnement, les transports ou encore les télécommunications, ce fonds français créé en 2007 avec le soutien de BNP Paribas à l'origine revendique 19,9 milliards d'actifs sous gestion au 30 juin dernier - sur un marché global estimé à 670 milliards d’euros "avec un fort potentiel de croissance à long terme" souligne le groupe dans son document d'enregistrement.

"Grâce à cette introduction en Bourse, nous avons l'intention de poursuivre notre expansion et d'accélérer notre croissance", affirment Alain Rauscher et Mark Crosbie, cités dans le document. Après avoir ouvert des bureaux à Paris, Londres puis New York, Antin vise désormais à étendre sa présence géographique à l’Asie Pacifique avec l’ouverture d’un bureau à Singapour en 2021.

"Depuis sa création, Antin Infrastructure Partners a réussi à bâtir l'une des principales plateformes d'investissement pure-play au monde dans un secteur en pleine expansion" estime les fondateurs. "Alors que de nombreux pays de l'OCDE sont sur le point de franchir une étape majeure dans l'investissement en infrastructure, Antin est idéalement positionné pour tirer parti de son expertise et de ses stratégies innovantes pour saisir ces opportunités de marché" assurent-ils également.

Antin revendique par ailleurs un "track-record" impressionnant, son "approche d'investissement différenciée s’étant traduite par un historique de rendement attractifs tout au long des différents cycles économiques, et sur l’ensemble de ses fonds" peut-on lire sur le site dédié à l'IPO. "Antin a ainsi réalisé un TRI (taux de rentabilité interne, NDLR) brut de 24 % et un multiple brut de 2,7x sur les investissements réalisés à travers ses fonds" est-il précisé.

Le fonds d'investissement dispose par ailleurs d'un modèle économique reposant presque uniquement sur les frais de gestion, ceux-ci représentant plus de 97% de son chiffre d'affaires, qui a atteint 179,6 millions en 2020 (+40% sur un an), pour un Ebitda de 132 millions. Le taux de frais de gestion effectif du groupe est resté globalement stable à 1,4% depuis 2015, souligne les documents d'Antin. Le fonds bénéficie enfin "d’un modèle opérationnel à fort potentiel, avec un historique de marges stables, les frais de personnel représentant environ 75% des dépenses de la société (hors taxes et amortissements), la base de coûts d’Antin est ainsi prévisible et maîtrisable" explique-t-il.