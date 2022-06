La marque de chaussures britannique Dr Martens met la gomme à la Bourse de Londres

(BFM Bourse) - Célèbre pour son indétrônable modèle 1460, le fabricant de chaussures britannique s'envole de 25% à la Bourse de Londres après le relèvement de ses objectifs de revenus pour 2023. L'engouement pour cette marque mythique indissociable du mouvement punk reste toujours aussi impressionnant...

L'action de la célèbre marque de chaussures britannique Dr Martens bondissait à la bourse de Londres mercredi après la publication de résultats annuels de son exercice décalé 2022 en forte hausse et de perspectives optimistes. Le titre prenait 25% à 269,80 pence vers 14h20 à la Bourse de Londres, mais reste sous son cours d’introduction en Bourse réalisée au prix de 370 pence en janvier 2021.

Les ventes s'élèvent à 908,3 millions (+18% par rapport à 2020/2021 et +35% par rapport à 2019/2020) pour l'exercice clôturé le 31 mars, tirées par l'Europe et l'Amérique - avec l'Asie toutefois en baisse - avec au total 14 millions de paires écoulées. Le groupe anticipe une croissance du même ordre pour l'exercice en cours, avec une inflation de coûts qui sera reportée sur les prix de vente.

L'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) progresse aussi de 18% sur un an pour atteindre 263 millions de livres (soit 29% du chiffre d'affaires, en progression de 0,2 point sur un an).

Le bénéfice après impôts ressort de son côté à 181,2 millions de livres (soit pratiquement 5 fois plus qu'en 2020/2021 où le résultat net était de 35,7 millions d'euros).

Une accélération des ouvertures de boutiques

Le groupe à la célèbre chaussure orthopédique aux épaisses semelles caoutchoutées, utilisée à l'origine par les ouvriers de chantiers avant de devenir un accessoire de mode transgénérationnel, a ouvert 24 magasins lors de l'exercice passé. La société prévoit d'accélérer les ouvertures pour l'année en cours, notamment aux Etats-Unis.

Dr. Martens (prononcer Doc Martens, ndlr), marque fondée en 1960 et indissociable du mouvement punk, met l'accent désormais sur la vente directe auprès des consommateurs notamment en ligne, afin de moins dépendre des revendeurs qui représentent encore la majorité des résultats. Le groupe espère ainsi porter à 40% la part du commerce en ligne dans ses ventes à moyen terme, après 29% l'an passé. La marque "résonne encore chez les gens et la loyauté des clients pourrait être une bénédiction à l'heure où les ménages serrent les cordons de leur bourse", remarque Russ Mould, analyste d'AJ Bell.

Dans l'environnement de forte inflation et de pressions sur le budget des consommateurs, "il est impressionnant de voir des entreprises comme Dr. Martens accélérer leurs plans de croissance, même s'il faut noter" que le titre reste sous son niveau d'introduction en Bourse, ajoute-t-il.

L'entreprise a son siège dans le centre de l'Angleterre, sur le site de l'usine originelle, mais la majorité de la production provient désormais d'Asie.

Sabrina Sadgui avec AFP