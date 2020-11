L'agence de notation S&P rachète IHS Markit qu'elle valorise 44 milliards de dollars

(BFM Bourse) - S&P Global, la principale agence mondiale de notation de crédit, offre l'équivalent de 44 milliards de dollars entièrement en actions pour racheter le cabinet d'études économiques IHS Markit. L'offre amicale devrait aboutir au deuxième semestre 2021 sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence.

Le cours d'IHS Markit est attendu en progression de près de 6% lundi à l'ouverture du marché américain, tandis que le cabinet d'analyses économiques a dévoilé un accord en vue de son rachat par S&P Global (Standard & Poor's) dans le cadre d'une offre entièrement libellée en actions. Au terme de l'opération, les actionnaires d'IHS détiendront 32,25% de la nouvelle entité.

S&P Global offre 0,2838 de ses propres titres pour chaque action d'IHS Markit, ce qui valorise le titre 96,94 dollars sur la base du dernier cours et correspond à une valeur d'entreprise de 44 milliards de dollars (incluant la dette de 4,8 milliards de dollars d'IHS). Il s'agit pour l'instant de la plus importante opération de fusion-acquisition en valeur de l'année 2020.

Les deux entreprises anticipent des synergies de coûts de 480 millions de dollars par an, et l'acquéreur s'attend à ce que l'opération soit relutive à partir de la fin de la deuxième année après le bouclage.

"La fusion accroît notre assise tout en complétant nos capacités, et accélère et amplifie notre capacité à fournir aux clients l'intelligence essentielle nécessaire à prendre des décisions assurées", a indiqué Douglas Peterson, l'actuel patron de S&P Global, qui deviendra PDG de l'entité fusionnée tandis que Lance Uggla, le PDG d'IHS Markit, jouera pendant un an le rôle de conseiller spécial de la direction.